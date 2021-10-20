Витория: нельзя сказать, что «Спартак» плохо сыграл в обороне в матче с «Лестером»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение от английского «Лестера» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

«Я могу сказать, что это была качественная игра. Мы столкнулись с сильным соперником, который наказал нас за наши ошибки. Мы провели хороший матч, забили три мяча и продолжим много забивать», — сказал Витория в эфире «Матч ТВ».

Он назвал «Лестер» качественной командой, которая хорошо действовала на контратаках. По его мнению, англичане отлично действовали свободными зонами и выводили на ударную позицию Патсона Даку, который оформил покер в минувшей игре.

«Нельзя сказать, что оборона сыграла плохо, это же не проигрыш со счётом 0:10», — добавил португальский специалист.

Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча.

«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Витории опустились на третью строчку.

Ранее экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему «Спартак» проиграл «Лестеру».