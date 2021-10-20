Источник: клубный ЧМ по футболу пройдёт в январе 2022 года в ОАЭ

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ОАЭ заменит Японию в качестве страны — хозяйки клубного чемпионата мира по футболу.
Источник: клубный ЧМ по футболу пройдёт в январе 2022 года в ОАЭ
  • Reuters

Как сообщает в Twitter журналист Танкреди Палмери, соревнования пройдут в январе 2022 года в ОАЭ.

Первоначально клубный чемпионат мира в декабре 2021 года должна была принять Япония, однако страна отказалась от его проведения из-за проблем с коронавирусом.

Европу на клубном чемпионате мира представит победитель Лиги чемпионов прошлого сезона — лондонский «Челси».

Ранее Червиченко положительно оценил идею проведения ЧМ по футболу каждые два года.

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