Червиченко положительно оценил идею проведения ЧМ по футболу каждые два года

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об идее проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.
Червиченко положительно оценил идею проведения ЧМ по футболу каждые два года
  • Reuters

«Лично мне интересно смотреть такой турнир, как чемпионат мира. Если его будут проводить каждые два года, то желание вряд ли пропадёт. Чемпионат мира по хоккею проходит каждый год, но особо не приедается: мы смотрим, болеем. Думаю, что за этим последуют и изменения формата чемпионата Европы, поэтому каждый год мы будем смотреть что-то интересненькое. Будучи зрителем, я бы не заморачивался по поводу плотности графика. Как правило, в чемпионатах мира участвуют лучшие, а быть лучшим — значит, иметь многомиллионную зарплату. Пусть за эти деньги они пашут, как кони в поле. Если футболисты будут играть больше, то ничего страшного не случится. Кто не хочет играть больше, может меньше зарабатывать. За деньги, что футболисты получают сейчас, они должны играть на чемпионатах мира раз в полгода», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Изменение может вступить в силу после чемпионата мира 2026 года. Календарь будет предусматривать, что ведущие футболисты будут проводить в сборных около 30 дней в году, а не 50, как сейчас. Также предлагается сократить отборочные турниры.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков раскритиковал идею Международной футбольной федерации (ФИФА) проводить чемпионат мира раз в два года.

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