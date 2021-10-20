Дака вывел вперёд «Лестер» в матче со «Спартаком»

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Английский «Лестер» вышел вперёд в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы с московским «Спартаком».
Дака вывел вперёд «Лестер» в матче со «Спартаком»
  • AP

Хет-трик оформил форвард «Лестера» Патсон Дака. Третий мяч нападающий забил на 54-й минуте с передачи Юри Тилеманса.

В настоящее время счёт в матче 3:2 в пользу «Лестера».

Ранее сообщалось, что Дака оформил дубль в матче со «Спартаком».

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