Дака вывел вперёд «Лестер» в матче со «Спартаком»

Английский «Лестер» вышел вперёд в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы с московским «Спартаком».

Хет-трик оформил форвард «Лестера» Патсон Дака. Третий мяч нападающий забил на 54-й минуте с передачи Юри Тилеманса.

В настоящее время счёт в матче 3:2 в пользу «Лестера».

Ранее сообщалось, что Дака оформил дубль в матче со «Спартаком».