Дака вывел вперёд «Лестер» в матче со «Спартаком»
Английский «Лестер» вышел вперёд в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы с московским «Спартаком».
- AP
Хет-трик оформил форвард «Лестера» Патсон Дака. Третий мяч нападающий забил на 54-й минуте с передачи Юри Тилеманса.
В настоящее время счёт в матче 3:2 в пользу «Лестера».
Ранее сообщалось, что Дака оформил дубль в матче со «Спартаком».
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