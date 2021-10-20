Дака оформил дубль в матче со «Спартаком»
Форвард «Лестера» Патсон Дака сравнял счёт в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с московским «Спартаком».
- AP
На 48-й минуте форвард гостей воспользовался передачей партнёра по команде Келечи Ихеаначо.
На момент написания новости идёт второй тайм матча. Счёт 2:2.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыгрывает «Лестер» после первого тайма Лиги Европы.
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