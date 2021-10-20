Каррера заявил, что готов рассмотреть предложение «Спартака» в случае поступления

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов рассмотреть предложение красно-белых в случае, если оно поступит.

«Что буду делать, если в декабре ко мне с предложением обратится «Спартак»? Конечно, я готов рассмотреть этот вариант. Безусловно, я не готов сказать нет никому», — заявил Каррера в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Итальянец возглавлял московский «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. В 2017 году под руководством Карреры красно-белые завоевали титул чемпиона России.

Ранее сообщалось, что Соболев открыл счёт в матче «Спартак» — «Лестер».