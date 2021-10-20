В РПЛ отреагировали на введение в России нерабочих дней
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«РПЛ организует матчи в соответствии с регламентом, включая санитарную часть. Оперштаб РПЛ мониторит ситуацию и будет действовать, исходя из решений органов исполнительной власти субъектов РФ в городах проведения матчей РПЛ», — говорится в сообщении.
20 октября президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней из-за пандемии коронавируса.
Ранее Маркус Гисдоль затруднился назвать цели «Локомотива» на сезон.