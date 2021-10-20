Канаева прокомментировала снятие сборной Израиля с ЧМ по художественной гимнастике

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Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева высказалась о снятии сборной Израиля и их лидера Линой Ашрам с чемпионата мира в Японии.
Канаева прокомментировала снятие сборной Израиля с ЧМ по художественной гимнастике
  • Reuters

«Что касается снятия сборной Израиля, то наши девочки следят только за собой и думают о том, что они делают. Конечно, жалко, что их не будет, ведь конкуренцию все любят, но будут и другие гимнастки. Одна из самых сильных конкуренток — болгарка Боряна Калейн, также белорусские девочки, ну и итальянки», — цитирует Канаеву «Матч ТВ».

Она также выразила надежду, что Дина и Арина Аверины удивят всех на турнире.

Напомним, что Линой Ашрам завоевала золото на Олимпийских играх в Токио, на 0,15 балла опередив Дину Аверину (107,800 против 107,650), несмотря на то что уронила предмет в соревнованиях с лентой.

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