«Ньюкасл» объявил об уходе Брюса с поста главного тренера
- AP
Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.
Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Временно исполняющим обязанности наставника «Ньюкасла» назначен Грэм Джонс.
Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрёл «Ньюкасл» за £300 млн. До этого владельцем команды был бизнесмен Майк Эшли.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни может стать главным тренером «Ньюкасла».