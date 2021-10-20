«Ньюкасл» объявил об уходе Брюса с поста главного тренера

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Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл Юнайтед» расстался с главным тренером Стивом Брюсом.
«Ньюкасл» объявил об уходе Брюса с поста главного тренера
  • AP

Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Временно исполняющим обязанности наставника «Ньюкасла» назначен Грэм Джонс.

Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрёл «Ньюкасл» за £300 млн. До этого владельцем команды был бизнесмен Майк Эшли.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни может стать главным тренером «Ньюкасла».

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