Ассистентский хет-трик Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» принимал на своём льду «Виннипег Джетс».
Ассистентский хет-трик Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег»
  • AP

Встреча, проходившая на арене «Эксел Энерджи — центр», завершилась со счётом 6:5 в пользу хозяев.

В составе гостей забитыми шайбами отметились Джош Моррисси, Пьер-Люк Дюбуа, Эндрю Копп и дважды Кайл Коннор.

За «Миннесоту» хет-триком отметился Йоэль Эрикссон Эк, дубль на счету Матса Цуккарелло, ещё одну шайбу забил Маркус Фолиньо.

Российский форвард Кирилл Капризов провёл на льду 22 минуты 17 секунд. Он сделал три результативные передачи.

Ранее московское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ.

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