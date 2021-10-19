Московское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ

Московское «Динамо» одержало волевую победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в Казани, завершилась со счётом 5:4 в пользу столичной команды.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Никита Дыняк (на четвёртой минуте), Кирилл Петров (на пятой минуте), Дмитрий Воронков (на 11-й минуте) и Кирилл Панюков (на 37-й минуте).

У «Динамо» отличились Андрей Сергеев (на десятой минуте), Иван Муранов (на 24-й минуте), Вадим Шипачёв (на 25-й минуте), Андрей Миронов (на 34-й минуте) и Дмитрий Рашевский (на 62-й минуте).

Ранее главный тренер «Сочи» Андрей Назаров ответил наставнику омского «Авангарда» Бобу Хартли, который заявил, что драка в матче регулярного чемпионата КХЛ произошла по просьбе российского специалиста к своим игрокам.