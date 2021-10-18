Назаров: Хартли может ехать к себе в Канаду и там сказки рассказывать
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«Хартли может ехать к себе в Канаду и там сказки рассказывать. Это его работа. Он, наверное, забыл, что он главный тренер хоккейной команды», — цитирует Назарова Sport24.
Сразу после стартового вбрасывания игроки хозяев Богдан Якимов, Виктор Балдаев и Джей Си Липон бросили перчатки устроили драку с хоккеистами «Авангарда» Владимиром Брюквиным, Кириллом Готовцом и Никитой Комаровым.
Все игроки были наказаны пятью минутами штрафа.
Ранее Назаров высказался о драке в матче с «Авангардом».