Назаров: Хартли может ехать к себе в Канаду и там сказки рассказывать

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров ответил наставнику омского «Авангарда» Бобу Хартли, который заявил, что драка в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) произошла по просьбе российского специалиста к своим игрокам.

«Хартли может ехать к себе в Канаду и там сказки рассказывать. Это его работа. Он, наверное, забыл, что он главный тренер хоккейной команды», — цитирует Назарова Sport24.

Сразу после стартового вбрасывания игроки хозяев Богдан Якимов, Виктор Балдаев и Джей Си Липон бросили перчатки устроили драку с хоккеистами «Авангарда» Владимиром Брюквиным, Кириллом Готовцом и Никитой Комаровым.

Все игроки были наказаны пятью минутами штрафа.

Ранее Назаров высказался о драке в матче с «Авангардом».