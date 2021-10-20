Рублёв — о матче с Маннарино: буду стараться показать свой максимум

Россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от стартового матча в одиночном разряде Кубка Кремля по теннису с Адрианом Маннарино из Франции.

«Он провёл тяжёлый трёхсетовый матч. Может, не так успеет восстановиться. У нас будут долгие розыгрыши, потому что это его стиль игры», — цитирует Рублёва «Чемпионат».

Рублёв является действующим чемпионом Кубка Кремля. Он посеян на турнире под первым номером.

Маннарино в первом круге переиграл россиянина Романа Сафиуллина со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Призовой фонд Кубка Кремля — 2021 составляет около $565 тыс.

Ранее сообщалось, что россияне Карен Хачанов и Рублёв пробились в четвертьфинал парных соревнований на Кубке Кремля по теннису.