Рублёв — о матче с Маннарино: буду стараться показать свой максимум

Короткая ссылка
Россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от стартового матча в одиночном разряде Кубка Кремля по теннису с Адрианом Маннарино из Франции.
Рублёв — о матче с Маннарино: буду стараться показать свой максимум
  • Reuters
  • © Orlando Ramirez

«Он провёл тяжёлый трёхсетовый матч. Может, не так успеет восстановиться. У нас будут долгие розыгрыши, потому что это его стиль игры», — цитирует Рублёва «Чемпионат».

Рублёв является действующим чемпионом Кубка Кремля. Он посеян на турнире под первым номером.

Маннарино в первом круге переиграл россиянина Романа Сафиуллина со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Призовой фонд Кубка Кремля — 2021 составляет около $565 тыс.

Ранее сообщалось, что россияне Карен Хачанов и Рублёв пробились в четвертьфинал парных соревнований на Кубке Кремля по теннису.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить