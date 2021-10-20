Мостовой оценил шансы «Спартака» в матче ЛЕ с «Лестером»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч третьего тура Лиги Европы УЕФА между столичной командой и английским «Лестером».

«Если «Лестер» выйдет с таким же настроем, как и против «Манчестер Юнайтед», то шансов у россиян будет немного. Я сегодня отдам предпочтение представителям АПЛ, которые по составу и классу игроков выглядят очень внушительно», — цитирует Мостового «ВсёПроСпорт».

Вместе с тем он отметил, что победа в прошлом матче над «Наполи» (3:2) должна вселить уверенность в футболистов московской команды.

«Лестер» одержал волевую победу над МЮ (4:2) в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) 16 октября.

Матч группы С «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес принял участие в тренировке красно-белых в общей группе перед матчем Лиги Европы УЕФА с «Лестером».