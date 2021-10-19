«Адмирал» прервал четырёхматчевую победную серию «Локомотива» в КХЛ

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Владивостокский «Адмирал» обыграл на выезде ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Адмирал» прервал четырёхматчевую победную серию «Локомотива» в КХЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Игра, которая прошла в Ярославле, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.

У «Адмирала» шайбы забросили Вячеслав Ушенин (20-я минута), Евгений Грачёв (23-я) и Александр Шевченко (59-я).

В составе «Локомотива» отличился Павел Красковский (37-я).

«Адмирал» прервал четырёхматчевую победную серию ярославского клуба. Для команды из Владивостока эта победа стала первой в последних пяти матчах.

Ранее сообщалось, что «Трактор» прервал серию из восьми побед в КХЛ.

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