«Трактор» прервал серию из восьми побед в КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» на выезде переиграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Трактор» прервал серию из восьми побед в КХЛ
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Игра, которая прошла в Челябинске, завершилась со счётом 6:1 в пользу команды из столицы Башкирии. Таким, образом «Трактор» прервал серию из восьми побед. Это был рекорд клуба из Челябинска.

В составе «Салавата» дубль оформил Сакари Маннинен (38-я и 57-я минуты). Также шайбы забросили Данил Башкиров (2-я), Григорий Панин (18-я), Павел Коледов (22-я), Николай Кулемин (50-я). У «Трактора» отличился Тему Пулккинен (46-я).

Ранее главный тренер «Сочи» Андрей Назаров ответил наставнику омского «Авангарда» Бобу Хартли, который заявил, что драка в матче регулярного чемпионата КХЛ произошла по просьбе российского специалиста к своим игрокам.

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