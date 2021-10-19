«Трактор» прервал серию из восьми побед в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на выезде переиграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в Челябинске, завершилась со счётом 6:1 в пользу команды из столицы Башкирии. Таким, образом «Трактор» прервал серию из восьми побед. Это был рекорд клуба из Челябинска.

В составе «Салавата» дубль оформил Сакари Маннинен (38-я и 57-я минуты). Также шайбы забросили Данил Башкиров (2-я), Григорий Панин (18-я), Павел Коледов (22-я), Николай Кулемин (50-я). У «Трактора» отличился Тему Пулккинен (46-я).

Ранее главный тренер «Сочи» Андрей Назаров ответил наставнику омского «Авангарда» Бобу Хартли, который заявил, что драка в матче регулярного чемпионата КХЛ произошла по просьбе российского специалиста к своим игрокам.