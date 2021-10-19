Перейра — об игре со «Спартаком»: это будет ключевой матч

Защитник «Лестера» Рикарду Перейра поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со «Спартаком».

«Спартак» показал хорошую игру против «Наполи». Надо опасаться всей команды, а не кого-то индивидуально. Завтрашний матч ощущается как ключевой. Нам необходимо набрать три очка для борьбы за плей-офф. Покажем лучшее, что у нас есть», — цитирует Перейру «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что футболисты «Лестера» находятся в прекрасной физической форме и в хорошем настроении после победы в матче Английской премьер-лиги над «Манчестер Юнайтед» (4:2).

Матч третьего тура группы С «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 17:30 мск.

Ранее главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».