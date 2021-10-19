Перейра — об игре со «Спартаком»: это будет ключевой матч

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Защитник «Лестера» Рикарду Перейра поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со «Спартаком».
Перейра — об игре со «Спартаком»: это будет ключевой матч
  • РИА Новости

«Спартак» показал хорошую игру против «Наполи». Надо опасаться всей команды, а не кого-то индивидуально. Завтрашний матч ощущается как ключевой. Нам необходимо набрать три очка для борьбы за плей-офф. Покажем лучшее, что у нас есть», — цитирует Перейру «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что футболисты «Лестера» находятся в прекрасной физической форме и в хорошем настроении после победы в матче Английской премьер-лиги над «Манчестер Юнайтед» (4:2).

Матч третьего тура группы С «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 17:30 мск.

Ранее главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

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