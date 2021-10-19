Усман Нурмагомедов заявил, что хотел провести бой в Москве

Усман Нурмагомедов рассказал об ощущениях перед боем с Патриком Пиетилой на турнире Bellator 269 в Москве.

«Рад, что мне дали возможность выступить на родной земле. Подготовка прошла хорошо, чувствую себя прекрасно. Сейчас подгоним вес и будем готовы к бою», — сказал он на пресс-конференции.

«Это очень ответственно. На турнире будет много родных и близких. Поэтому это одновременно и давит, и мотивирует. Думаю, справлюсь с этим. В субботу вечером покину клетку победителем», — добавил он.

Турнир Bellator 269 пройдёт 23 октября в Москве.

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