Емельяненко объяснил, почему не выбрал в соперники дос Сантоса или Вердума
- РИА Новости
«У дос Сантоса был ряд поражений, его выгнали из UFC. Было желание у Вердума и других бойцов. Но я смотрел, что у них по несколько поражений подряд. В Bellator предлагали: «Есть такой, такой или такой». Но окончательный выбор делать было рано. И когда Валентин Молдавский сразился с Тимом Джонсоном, Bellator предложил тоже провести схватку с ним», — сказал Фёдор Емельяненко на пресс-конференции.
Свой следующий поединок 45-летний боец проведёт 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве. Его соперником станет американец Тим Джонсон.
Ранее Фёдор Емельяненко рассказал о настрое перед боем с Джонсоном.