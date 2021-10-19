Емельяненко объяснил, почему не выбрал в соперники дос Сантоса или Вердума

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко объяснил, почему при выборе соперника не остановил свой выбор на бывших чемпионах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джуниоре дос Сантосе и Фабрисио Вердуме.

«У дос Сантоса был ряд поражений, его выгнали из UFC. Было желание у Вердума и других бойцов. Но я смотрел, что у них по несколько поражений подряд. В Bellator предлагали: «Есть такой, такой или такой». Но окончательный выбор делать было рано. И когда Валентин Молдавский сразился с Тимом Джонсоном, Bellator предложил тоже провести схватку с ним», — сказал Фёдор Емельяненко на пресс-конференции.

Свой следующий поединок 45-летний боец проведёт 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве. Его соперником станет американец Тим Джонсон.

Ранее Фёдор Емельяненко рассказал о настрое перед боем с Джонсоном.