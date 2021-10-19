Емельяненко объяснил, почему не выбрал в соперники дос Сантоса или Вердума

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Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко объяснил, почему при выборе соперника не остановил свой выбор на бывших чемпионах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джуниоре дос Сантосе и Фабрисио Вердуме.
Емельяненко объяснил, почему не выбрал в соперники дос Сантоса или Вердума
  • РИА Новости

«У дос Сантоса был ряд поражений, его выгнали из UFC. Было желание у Вердума и других бойцов. Но я смотрел, что у них по несколько поражений подряд. В Bellator предлагали: «Есть такой, такой или такой». Но окончательный выбор делать было рано. И когда Валентин Молдавский сразился с Тимом Джонсоном, Bellator предложил тоже провести схватку с ним», — сказал Фёдор Емельяненко на пресс-конференции.

Свой следующий поединок 45-летний боец проведёт 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве. Его соперником станет американец Тим Джонсон.

Ранее Фёдор Емельяненко рассказал о настрое перед боем с Джонсоном.

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