Фёдор Емельяненко рассказал о настрое перед боем с Джонсоном

Легендарный боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко поделился мнением о своей нынешней физической форме.

«Чувствую себя хорошо. Подготовка прошла хорошая. Готовились вместе с Вадимом, с ребятами, которые будут выступать на этом турнире. Самочувствие хорошее», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.

23 октября на стадионе «ВТБ Арена» состоится турнир Bellator 269, в главном поединке которого примут участие Фёдор Емельяненко и Тимоти Джонсон.

Ранее Расул Магомедалиев, тренер чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева, прокомментировал возможный реванш с Магомедом Исмаиловым.