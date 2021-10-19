Фёдор Емельяненко рассказал о настрое перед боем с Джонсоном

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Легендарный боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко поделился мнением о своей нынешней физической форме.
Фёдор Емельяненко рассказал о настрое перед боем с Джонсоном
  • ©Bellator MMA

«Чувствую себя хорошо. Подготовка прошла хорошая. Готовились вместе с Вадимом, с ребятами, которые будут выступать на этом турнире. Самочувствие хорошее», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.

23 октября на стадионе «ВТБ Арена» состоится турнир Bellator 269, в главном поединке которого примут участие Фёдор Емельяненко и Тимоти Джонсон.

Ранее Расул Магомедалиев, тренер чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева, прокомментировал возможный реванш с Магомедом Исмаиловым.

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