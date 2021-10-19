Токов рассказал о дружеских отношениях со своим будущим соперником

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов рассказал, что дружит со своим будущим соперником, представителем Таджикистана Шарафом Давлатмуродовым.
Токов рассказал о дружеских отношениях со своим будущим соперником
  • Instagram

«Шарафа знаю достаточно давно. В 2017 году на сборах были вместе, жили в одном номере. Выступали за одну команду, на чемпионат СНГ ездили вместе. Спарринговали часто. Честно говоря, даже общаемся. До того, как предложили бой, звал на сборы к себе. Он разносторонний, борется, бьёт. Бой будет интересный. Это не проходной соперник», — сказал Токов на пресс-конференции

Также российский боец объяснил, почему принял предложение о бое с Давлатмуродовым.

«Мы созванивались после того, как ему предложили бой. Он тоже год не дрался после организации. Ему сказали: «Либо дерёшься с Токовым, либо совсем плохо всё». У меня тоже два года боёв не было. Надо было соглашаться. Созвонились. Сказали, что подерёмся, а потом будем дальше дружить. Такая у нас работа», — добавил россиянин.

Бой Токова с Давлатмурадовым состоится на турнире Bellator 269 в Москве.

Ранее Токов рассказал, когда рассчитывает получить бой за титул чемпиона Bellator.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить