Токов рассказал о дружеских отношениях со своим будущим соперником

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов рассказал, что дружит со своим будущим соперником, представителем Таджикистана Шарафом Давлатмуродовым.

«Шарафа знаю достаточно давно. В 2017 году на сборах были вместе, жили в одном номере. Выступали за одну команду, на чемпионат СНГ ездили вместе. Спарринговали часто. Честно говоря, даже общаемся. До того, как предложили бой, звал на сборы к себе. Он разносторонний, борется, бьёт. Бой будет интересный. Это не проходной соперник», — сказал Токов на пресс-конференции

Также российский боец объяснил, почему принял предложение о бое с Давлатмуродовым.

«Мы созванивались после того, как ему предложили бой. Он тоже год не дрался после организации. Ему сказали: «Либо дерёшься с Токовым, либо совсем плохо всё». У меня тоже два года боёв не было. Надо было соглашаться. Созвонились. Сказали, что подерёмся, а потом будем дальше дружить. Такая у нас работа», — добавил россиянин.

Бой Токова с Давлатмурадовым состоится на турнире Bellator 269 в Москве.

Ранее Токов рассказал, когда рассчитывает получить бой за титул чемпиона Bellator.