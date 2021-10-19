Токов рассказал, когда рассчитывает получить бой за титул чемпиона Bellator

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Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов заявил, что в случае победы в следующем бою он станет претендентом на титул чемпиона Bellator в среднем весе.
Токов рассказал, когда рассчитывает получить бой за титул чемпиона Bellator
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«Думаю, до статуса претендента мне остался один бой. Этот выиграю, мне обещают дать бой за пояс. Если надо будет долго ждать, думаю, можно провести ещё один поединок. Как побеждать Мусаси? Так же, как всех, так и Мусаси», — сказал Токов на пресс-конференции.

Свой следующий поединок россиянин проведёт на турнире Bellator 269 в Москве. Его соперником станет представитель Таджикистана Шараф Давлатмуродов.

Чемпионом Bellator в среднем весе является иранец Гегард Мусаси.

Ранее Фёдор Емельяненко заявил, что фрик-бои должны запрещать через прокуратуру.

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