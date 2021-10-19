Токов рассказал, когда рассчитывает получить бой за титул чемпиона Bellator

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов заявил, что в случае победы в следующем бою он станет претендентом на титул чемпиона Bellator в среднем весе.

«Думаю, до статуса претендента мне остался один бой. Этот выиграю, мне обещают дать бой за пояс. Если надо будет долго ждать, думаю, можно провести ещё один поединок. Как побеждать Мусаси? Так же, как всех, так и Мусаси», — сказал Токов на пресс-конференции.

Свой следующий поединок россиянин проведёт на турнире Bellator 269 в Москве. Его соперником станет представитель Таджикистана Шараф Давлатмуродов.

Чемпионом Bellator в среднем весе является иранец Гегард Мусаси.

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