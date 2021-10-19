Свищёв: думаю, что «Спартак» выйдет на игру с «Лестером» со сверхмотивацией

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Лестер».
Свищёв: думаю, что «Спартак» выйдет на игру с «Лестером» со сверхмотивацией
  • РИА Новости

«Конечно, соперник серьезный, но это международная арена,  здесь по-другому просто не бывает. Играет российская команда. Испытывая патриотические чувства, мы обязаны верить в «Спартак». Других вариантов просто нет. Очень надеюсь, что красно-белые со своими болельщиками и прекрасным стадионом сумеют подавить англичан. Думаю, что наши ребята выйдут на игру со сверхмотивацией. Этот матч определит многое в группе «Спартака», — цитирует слова Свищёва «Спорт-экспресс».

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве, на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи запланировано на 17:30 мск. 

Ранее сообщалось, что Промес тренируется в общей группе «Спартака» перед матчем ЛЕ с «Лестером».

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