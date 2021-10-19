Sport24: Кучеров выбыл на срок до десяти недель из-за травмы

Стали известны сроки восстановления нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ).

Кучеров пропустит от шести до десяти недель из-за повреждения, сообщает Sport24.

В матче с «Вашингтоном» Кучеров столкнулся с нападающим «Кэпиталз» Гарнетом Хэтэуэем, после чего с трудом добрался до скамейки запасных. Затем он ушёл в раздевалку до конца игры.

28-летний российский хоккеист в сезоне-2021/22 принял участие в трёх матчах, в которых набрал четыре очка.

Ранее инсайдер Эрик Эрлендссон сообщил, что Кучерову может потребоваться операция.