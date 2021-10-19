Sport24: Кучеров выбыл на срок до десяти недель из-за травмы

Короткая ссылка
Стали известны сроки восстановления нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ).
Sport24: Кучеров выбыл на срок до десяти недель из-за травмы
  • ©lightning / nhl

Кучеров пропустит от шести до десяти недель из-за повреждения, сообщает Sport24.

В матче с «Вашингтоном» Кучеров столкнулся с нападающим «Кэпиталз» Гарнетом Хэтэуэем, после чего с трудом добрался до скамейки запасных. Затем он ушёл в раздевалку до конца игры.

28-летний российский хоккеист в сезоне-2021/22 принял участие в трёх матчах, в которых набрал четыре очка.

Ранее инсайдер Эрик Эрлендссон сообщил, что Кучерову может потребоваться операция.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить