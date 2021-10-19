Sport24: Кучеров выбыл на срок до десяти недель из-за травмы
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Кучеров пропустит от шести до десяти недель из-за повреждения, сообщает Sport24.
В матче с «Вашингтоном» Кучеров столкнулся с нападающим «Кэпиталз» Гарнетом Хэтэуэем, после чего с трудом добрался до скамейки запасных. Затем он ушёл в раздевалку до конца игры.
28-летний российский хоккеист в сезоне-2021/22 принял участие в трёх матчах, в которых набрал четыре очка.
Ранее инсайдер Эрик Эрлендссон сообщил, что Кучерову может потребоваться операция.