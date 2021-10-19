Кафельников не верит в успех «Спартака» в матче ЛЕ с «Лестером»

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Бывшая первая ракетка мира и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча третьего тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА московской команды с «Лестером».
Кафельников не верит в успех «Спартака» в матче ЛЕ с «Лестером»
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«Маловероятно, что «Спартак» возьмёт очки в игре с «Лестером». Есть свои 10—15%, но не более. Так считаю не только я, но и все эксперты. Основания так думать есть, они не беспочвенные», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

По словам Кафельникова, игра в чемпионате России с «Динамо» показала, что «Спартак» (2:2) не способен все 90 минут показывать качественный футбол. Он также напомнил, что «Лестер» в матче АПЛ накануне одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед» (4:2).

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи — в 17:30 мск.

Ранее Руй Витория заявил, что у «Спартака» есть характер.

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