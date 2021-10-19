Губерниев верит, что «Спартак» может обыграть «Лестер»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими ожиданиями от матча третьего тура Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Лестер».

«Я совсем не удивлюсь, если «Спартак» победит «Лестер». Москвичи сейчас находятся в прекрасной форме — как физической, так и моральной. После дерби Витории даже не придётся настраивать футболистов, они до сих пор в огне и жаждут очередной большой встречи. «Лестер» выиграл «Манчестер Юнайтед» в последнем туре? Это совершенно ничего не означает. «Наполи» в чемпионате Италии тоже всех побеждал, а «Спартак» сумел прервать их серию. Тем более красно-белые играют у себя дома, этот факт значительно увеличивает шансы на успех», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве 20 октября. Начало встречи — в 17:30 мск.

Ранее Канчельскис назвал максимально возможный результат «Спартака» в матче с «Лестером».