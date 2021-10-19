Губерниев верит, что «Спартак» может обыграть «Лестер»

Короткая ссылка
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими ожиданиями от матча третьего тура Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Лестер».
Губерниев верит, что «Спартак» может обыграть «Лестер»
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Я совсем не удивлюсь, если «Спартак» победит «Лестер». Москвичи сейчас находятся в прекрасной форме — как физической, так и моральной. После дерби Витории даже не придётся настраивать футболистов, они до сих пор в огне и жаждут очередной большой встречи. «Лестер» выиграл «Манчестер Юнайтед» в последнем туре? Это совершенно ничего не означает. «Наполи» в чемпионате Италии тоже всех побеждал, а «Спартак» сумел прервать их серию. Тем более красно-белые играют у себя дома, этот факт значительно увеличивает шансы на успех», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве 20 октября. Начало встречи — в 17:30 мск.

Ранее Канчельскис назвал максимально возможный результат «Спартака» в матче с «Лестером».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить