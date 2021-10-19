Канчельскис назвал максимально возможный результат «Спартака» в матче с «Лестером»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча третьего тура группового турнира Лиги Европы УЕФА между «Спартаком» и «Лестером».

«Спартаку» будет очень сложно. С «Наполи» им улыбнулась фортуна. Ничейный результат для красно-белых будет достойным. Разгрома завтра не будет, «Спартак» будет сражаться. Но самый хороший результат для красно-белых — ничья. На большее рассчитывать будет трудно», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 17:30 мск.

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