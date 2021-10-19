Петржела: у «Зенита» будет шанс побороться за хороший результат в матче с «Ювентусом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча третьего тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом».

«Смотрел матч с «Ромой»: «Ювентус» выиграл 1:0, но это было чисто случайно, потому что Веретут не забил пенальти, да и «Рома» играла лучше. «Ювентус» сейчас не в самой лучшей форме. Это значит, что у «Зенита» будет шанс побороться за хороший результат. Почему бы и не выиграть? Хотелось бы, чтобы «Зенит» хорошо провёл матчи и в Европе, и в РПЛ. Но если выбирать что-то одно, то важнее хорошо выступить с «Ювентусом» и просто не проиграть «Спартаку», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенита» с «Ювентусом» состоится 20 октября в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск.

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов итальянцы c шестью очками возглавляют турнирную таблицу группы H. Санкт-петербургская команда, набрав три очка, располагается на третьей позиции.

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