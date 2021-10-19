Аллегри предостерёг футболистов «Ювентуса» от недооценки «Зенита»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о грядущем матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Зенитом».

«Зенит» — это хорошая команда, которая играет в европейский футбол. В Лондоне они очень хорошо оборонялись. Для нас очень важно взять три очка, чтобы улучшить наши шансы на выход в плей-офф. Щенсны, Бонуччи и Де Лигт точно сыграют. По остальным будем смотреть по их состоянию. Нельзя недооценивать «Зенит». Надо сыграть завтра хорошо, чтобы с уверенностью смотреть на будущие матчи в Лиге чемпионов. Ближайшая цель — это забрать очки в Санкт-Петербурге, чтобы быть на вершине группы. Нужно двигаться шаг за шагом, не забегая вперед. «Зенит» технически очень сильная команда, особенно в полузащите. Есть два разных нападающих. Один очень высокий, Артём. Он хорошо играет головой. А второй техничен. И чтобы добиться результата, мы должны завтра хорошо сыграть», — сказал Аллегри на пресс-конференции.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Щенсны высказался о предстоящем матче с «Зенитом».