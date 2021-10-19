Семак: возможно, пообщаемся со Спаллетти, который знает «Ювентус»

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом».
Семак: возможно, пообщаемся со Спаллетти, который знает «Ювентус»
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«Говорил ли я со Спаллетти, который хорошо играет против «Ювентуса» со своим «Наполи»? Нет, пока не общались, возможно, ещё пообщаемся. Очень рад за Лучано — он прекрасный человек и тренер. Тот человек, которым я восхищаюсь, слежу за его успехами, безмерно рад за него. Думаю, ещё поговорим», — сказал Семак на пресс-конференции.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 22:00 мск.

Ранее в «Локомотиве» заявили, что после расставания с Николичем остались в хороших отношениях.

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