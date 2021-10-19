Греция передала Китаю огонь зимних Олимпийских игр — 2022

Короткая ссылка
Огонь зимних Олимпийских игр 2022 года передан организаторам на торжественной церемонии, которая прошла в Афинах.
Греция передала Китаю огонь зимних Олимпийских игр — 2022
  • Reuters

На мероприятии присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу, глава Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос, заместитель председателя оргкомитета Пекин-2022 Юй Цзайцин, сообщает ТАСС.

Огонь будет отправлен чартерным рейсом в столицу Китая Пекин.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о важности дисциплины в команде во время Олимпийских игр в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить