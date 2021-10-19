Греция передала Китаю огонь зимних Олимпийских игр — 2022
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На мероприятии присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу, глава Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос, заместитель председателя оргкомитета Пекин-2022 Юй Цзайцин, сообщает ТАСС.
Огонь будет отправлен чартерным рейсом в столицу Китая Пекин.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года.
Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о важности дисциплины в команде во время Олимпийских игр в Пекине.