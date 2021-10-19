Мозес: Руй Витория здорово мотивирует и излучает уверенность

Футболист московского «Спартака» Виктор Мозес рассказал об атмосфере в команде после прихода португальского тренера Руя Витории.

«Глобально мы остались прежней командой: почти никто не ушёл, а новичков тоже немного. Просто у нового главного тренера своя философия, к которой надо было привыкнуть. Сначала не всё получалось, но теперь притирка позади, результаты улучшились. Атмосфера в команде хорошая, а тренер топовый. Руй всегда говорит обо всём честно и прямо, в том числе много общается с каждым футболистом один на один, здорово мотивирует и излучает уверенность», — цитирует Мозеса клубная пресс-служба.

Витория возглавил «Спартак» в летнее межсезонье. В текущем розыгрыше Российский премьер-лиги красно-белые занимают седьмое место после 11 туров, имея 17 очков.

Ранее Мозес заявил, что у него хорошая статистика против «Лестера».