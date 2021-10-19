Мозес: лично у меня хорошая статистика против «Лестера»

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Лестером».
Мозес: лично у меня хорошая статистика против «Лестера»
  • РИА Новости

«Да, этот соперник мне хорошо знаком. Причём с каждым годом «Лестер» становился всё более серьёзным клубом. Сегодня его вполне можно назвать одним из сильнейших в Англии. Это действующий обладатель Кубка страны, а в прошедшие выходные «лисы» обыграли «Манчестер Юнайтед», — цитирует Мозеса пресс-служба красно-белых.

Он также рассказал о своей личной статистике против английской команды.

«Хотя лично у меня статистика против «Лестера» хорошая. В премьер-лиге, если не ошибаюсь, проиграл ему всего раз», — добавил Мозес.

Матч пройдёт 20 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что австрийская бригада арбитров обслужит матч «Локомотив» — «Галатасарай».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить