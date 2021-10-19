Мозес: лично у меня хорошая статистика против «Лестера»

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Лестером».

«Да, этот соперник мне хорошо знаком. Причём с каждым годом «Лестер» становился всё более серьёзным клубом. Сегодня его вполне можно назвать одним из сильнейших в Англии. Это действующий обладатель Кубка страны, а в прошедшие выходные «лисы» обыграли «Манчестер Юнайтед», — цитирует Мозеса пресс-служба красно-белых.

Он также рассказал о своей личной статистике против английской команды.

«Хотя лично у меня статистика против «Лестера» хорошая. В премьер-лиге, если не ошибаюсь, проиграл ему всего раз», — добавил Мозес.

Матч пройдёт 20 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что австрийская бригада арбитров обслужит матч «Локомотив» — «Галатасарай».