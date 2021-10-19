Семак высказался о важности матча против «Ювентуса» в ЛЧ

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом».
Семак высказался о важности матча против «Ювентуса» в ЛЧ
  • РИА Новости

«Нас ждёт тяжелый матч против команды, которая уже набрала ход. Мы будем готовиться и постараемся сыграть как можно лучше, чтобы заработать очки. «Ювентус» — это машина по достижению необходимого результата. Команда внимательно играет в обороне и здорово контратакует. Выглядит очень и очень хорошо с точки зрения результата и игры. В атаке мне давно нравится Мората. Бонуччи и Кьеллини — характер и душа команды. Игрок, которым невозможно не восхищаться. После двух неудачных матчей чувствуем себя нормально. Главное, где мы окажемся в конце турнира. У «Ювентуса» сейчас хорошее положение в группе. Им не так много надо набрать, чтобы попасть в плей-офф. Для нас же этот матч будет очень важным с точки зрения наших перспектив выйти в следующий этап соревнований», — сказал Семак на пресс-конференции.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром-Арена». Начало в 22:00 мск.

Ранее Андрей Мостовой допустил, что может уйти из «Зенита».

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