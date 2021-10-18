Андрей Мостовой допустил, что может уйти из «Зенита»

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о своём возможном уходе из клуба.

По его словам, у него сейчас тяжёлая ситуация в клубе, но пока он после разговора с главным тренером команды Сергеем Семаком решил оставить всё как есть.

«Моя цель — играть и вернуться в сборную. Ближе к зиме будем думать, что делать. Я очень хочу играть, у меня есть амбиции, так что всё может быть», — цитирует Мостового «Российская газета».

В этом сезоне 23-летний хавбек выходил на поле в 13 матчах и не отметился результативными действиями. Причём всего на его счету сыграно 248 минут в общей сложности.

Ранее сообщалось, что швейцарская бригада арбитров обслужит матч «Зенит» — «Ювентус».