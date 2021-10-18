Швейцарская бригада арбитров обслужит матч «Зенит» — «Ювентус»

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Бригада арбитров из Швейцарии обслужит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между петербургским «Зенитом» и туринским «Ювентусом».
Швейцарская бригада арбитров обслужит матч «Зенит» — «Ювентус»
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Главный арбитр матча — Сандро Шерер. Его помощниками будут Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Видеопомощником арбитра назначен Бастиан Данкерт из Германии, его ассистент — Федайи Сан. Резервный рефери — Алан Бьери.

Матч пройдёт 20 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» интересуется 23-летним украинским голкипером мадридского «Реала» Андреем Луниным.

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