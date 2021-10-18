Источник: украинский голкипер «Реала» Лунин интересен дортмундской «Боруссии»
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По информации Fichajes, главный тренер «Боруссии» Марко Розе хочет раскрыть потенциал голкипера.
За королевский клуб Лунин в последний раз играл в январе 2021 года.
Сообщалось, что голкипер хочет покинуть «Реал» из-за отсутствия игрового времени.
Лунин присоединился к клубу в 2018 году. Он перешёл из луганской «Зари». Контракт голкипера с «Реалом» действует до 2024 года.
Ранее стало известно, что «Барселона» может подать в суд на бывшего президента клуба Бартомеу.