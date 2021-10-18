«Барселона» может подать в суд на бывшего президента клуба Бартомеу

Короткая ссылка
Каталонская «Барселона» может подать в суд на своего бывшего президента Хосепа Бартамеу.
«Барселона» может подать в суд на бывшего президента клуба Бартомеу
  • Reuters

«Если мы поймём, что есть признаки преступления, мы можем подать в суд. Однако сделаем мы это лишь в том случае, если у нас будут полные гарантии того, что мы одержим победу в суде», — цитирует нынешнего президента «Барселоны» Хуана Лапорту Marca.

Напомним, что Бартамеу занимал пост главы клуба с 2014 по 2020 год.

По итогам восьми туров испанской Примеры каталонская команда занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» намерен подписать форварда каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить