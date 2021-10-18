«Барселона» может подать в суд на бывшего президента клуба Бартомеу

Каталонская «Барселона» может подать в суд на своего бывшего президента Хосепа Бартамеу.

«Если мы поймём, что есть признаки преступления, мы можем подать в суд. Однако сделаем мы это лишь в том случае, если у нас будут полные гарантии того, что мы одержим победу в суде», — цитирует нынешнего президента «Барселоны» Хуана Лапорту Marca.

Напомним, что Бартамеу занимал пост главы клуба с 2014 по 2020 год.

По итогам восьми туров испанской Примеры каталонская команда занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» намерен подписать форварда каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро.