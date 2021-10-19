Бывший тренер «Спартака» рассказал о конфликте Карреры с игроками

Тренер «Пари Сен-Жермен» Диего Мантовани, ранее работавший в московском «Спартаке», рассказал об отношениях с экс-наставником красно-белых Массимо Каррерой.

«У нас завязались отличные отношения — точно знаю, что ему нравилось, как я работаю», — цитирует Мантовани «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал о конфликте Карреры с футболистами «Спартака».

«Что касается конфликтов, то это нормально: игроки и тренеры часто недовольны друг другом, и иногда такие вещи даже идут на пользу, закаляют коллектив. Хотя я в своей работе старался обходиться без таких вещей. У меня были отличные отношения с Массимо, в то же время я прекрасно общался с Глушаковым, Комбаровым и другими парнями», — добавил тренер.

Напомним, что Каррера возглавлял московский клуб с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» выиграл долгожданное чемпионство сезона-2016/17.

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