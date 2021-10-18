Гол Широкова в овертайме принёс «Спартаку» победу над ЦСКА в матче КХЛ

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Московский «Спартак» в овертайме взял верх над столичным ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Гол Широкова в овертайме принёс «Спартаку» победу над ЦСКА в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 4:3 в пользу красно-белых.

Сначала в составе номинальных хозяев шайбы забросили Максим Цыплаков и Иван Дроздов на 14-й и 45-й минутах. Однако армейцы смогли перевернуть ход игры в третьем периоде: на 47-й и 51-й минутах отличились Антон Слепышев и Сергей Плотников, а на 54-й красно-синие даже повели в счёте — забил Александр Попов. Тем не менее за 18 секунд до конца основного времени спартаковцы восстановили равенство усилиями Эмиля Петтерссона, а в овертайме победу подопечным Бориса Миронова принёс точный бросок Сергея Широкова.

«Спартак» в следующем матче сыграет с «Витязем», а ЦСКА далее встретится с «Салаватом Юлаевым».

Ранее сообщалось, что «Торпедо» обыграло «Автомобилист» и одержало третью победу подряд в КХЛ.

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