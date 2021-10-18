«Торпедо» обыграло «Автомобилист» и одержало третью победу подряд в КХЛ

Нижегородское «Торпедо» одержало победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:3.

В составе хозяев дубль оформил Энди Мили, а также по разу отличились Иван Чехович и Даниэль Заар. У уральского коллектива шайбы забросили Стефан Да Коста, Сергей Шумаков и Брукс Мэйсек.

Для «Торпедо» эта победа стала третьей подряд.

В следующем матче «Торпедо» сыграет с «Авангардом», а «Автомобилист» встретится с «Сочи».

Ранее сообщалось, что СКА по буллитам уступил «Барысу» в матче КХЛ.