«Торпедо» обыграло «Автомобилист» и одержало третью победу подряд в КХЛ
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Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:3.
В составе хозяев дубль оформил Энди Мили, а также по разу отличились Иван Чехович и Даниэль Заар. У уральского коллектива шайбы забросили Стефан Да Коста, Сергей Шумаков и Брукс Мэйсек.
Для «Торпедо» эта победа стала третьей подряд.
В следующем матче «Торпедо» сыграет с «Авангардом», а «Автомобилист» встретится с «Сочи».
Ранее сообщалось, что СКА по буллитам уступил «Барысу» в матче КХЛ.