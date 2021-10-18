Губерниев назвал отличным решением назначение Ковальчука в сборную России по хоккею

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу назначения олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука на пост генерального менеджера сборной России по хоккею.

Телеведущий отметил, что новый тренерский штаб имеет опыт выступлений в НХЛ и работы с игроками оттуда, что особенно важно для нынешней сборной.

«Илья Ковальчук, который буквально вчера играл с теми, кто поедет на Олимпиаду, действительно может помочь в комплектовании команды и отдельных звеньев. Илья — одарённейший хоккеист и очень умный парень, поэтому я считаю это отличным и правильным выбором», — цитирует Губерниева Sport24.

Он подчеркнул, что с интересом будет наблюдать за выступлениями сборной России.

Напомним, что 18 октября стало известно, что в штаб Жамнова вошли Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов.

Генеральным менеджером сборной России назначен Илья Ковальчук.

Ранее олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал назначение Ковальчука на пост генменеджера сборной России.