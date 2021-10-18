Губерниев назвал отличным решением назначение Ковальчука в сборную России по хоккею
- РИА Новости
Телеведущий отметил, что новый тренерский штаб имеет опыт выступлений в НХЛ и работы с игроками оттуда, что особенно важно для нынешней сборной.
«Илья Ковальчук, который буквально вчера играл с теми, кто поедет на Олимпиаду, действительно может помочь в комплектовании команды и отдельных звеньев. Илья — одарённейший хоккеист и очень умный парень, поэтому я считаю это отличным и правильным выбором», — цитирует Губерниева Sport24.
Он подчеркнул, что с интересом будет наблюдать за выступлениями сборной России.
Напомним, что 18 октября стало известно, что в штаб Жамнова вошли Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов.
Генеральным менеджером сборной России назначен Илья Ковальчук.
Ранее олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал назначение Ковальчука на пост генменеджера сборной России.