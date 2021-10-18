Каменский прокомментировал назначение Ковальчука на пост генменеджера сборной России
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«Я считаю, что назначение хорошее. Илья Валерьевич пять Олимпиад прошёл, огромный опыт игры в НХЛ, капитаном команды нашей сборной был, уважаемый человек в хоккее», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его мнению, опыт и знания Ковальчука принесут большую пользу сборной.
Как считает Каменский, у России есть все возможности достойно выступить на Олимпиаде.
Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о назначении Ковальчука.