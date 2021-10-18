Каменский прокомментировал назначение Ковальчука на пост генменеджера сборной России

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Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, президент Федерации хоккея Подмосковья Валерий Каменский прокомментировал назначение Ильи Ковальчука на пост генерального менеджера национальной команды на Олимпийские игры в Пекине.
Каменский прокомментировал назначение Ковальчука на пост генменеджера сборной России
  • © РИА Новости / Елена Руско

«Я считаю, что назначение хорошее. Илья Валерьевич пять Олимпиад прошёл, огромный опыт игры в НХЛ, капитаном команды нашей сборной был, уважаемый человек в хоккее», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его мнению, опыт и знания Ковальчука принесут большую пользу сборной.

Как считает Каменский, у России есть все возможности достойно выступить на Олимпиаде.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о назначении Ковальчука.

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