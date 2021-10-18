Усманов выдвинут на пост президента Международной федерации фехтования
«Наша федерация выдвинула Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования», — цитирует Михайлова РИА Новости.
По его словам, возможно, появится ещё один кандидат на должность, но, скорее всего, выборы, которые состоятся 27 ноября, будут безальтернативными.
Усманов возглавляет FIE с 2008 года. Он переизбирался на пост в 2012 и 2016 годах.
Ранее Усманов заявил, что лучшим на летних Олимпийских играх в Токио был венгерский саблист Арон Силадьи.