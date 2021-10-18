Варга: обидно, что Чалов не уехал в Англию
- РИА Новости
«Очень обидно, конечно, что Чалов не уехал в Англию. Фёдор попал бы в руки моего хорошего друга и отличного тренера Роя Ходжсона, который тогда возглавлял «Кристал Пэлас». Я уверен, что карьера Чалова развивалась бы совсем по-другому», — цитирует Варгу Eurostavka.
Тем не менее он уверен, что 23-летний форвард может уехать в Европу, так как всё ещё достаточно молод.
В текущем сезоне Чалов провёл 12 матчей, забил два мяча и дважды ассистировал партнёрам.
Ранее Чалов заявил, что пока не общался с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.