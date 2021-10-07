Чалов заявил, что пока не общался с Карпиным

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Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос о попадании в состав сборной России.
Чалов заявил, что пока не общался с Карпиным
  • РИА Новости

«Это некорректный вопрос. С Карпиным пока не общался. Я игрок, хочу играть и чувствую себя комфортно на любой позиции», — приводит слова Чалова «Спорт-Экспресс».

На вопрос, удобно ли ему играть с партнёром по московской команде Антоном Заболотным, форвард ответил: «Да, конечно».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Чалов провёл 10 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре Чалова.

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