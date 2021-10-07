Чалов заявил, что пока не общался с Карпиным
- РИА Новости
«Это некорректный вопрос. С Карпиным пока не общался. Я игрок, хочу играть и чувствую себя комфортно на любой позиции», — приводит слова Чалова «Спорт-Экспресс».
На вопрос, удобно ли ему играть с партнёром по московской команде Антоном Заболотным, форвард ответил: «Да, конечно».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Чалов провёл 10 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре Чалова.