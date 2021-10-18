Ступак вспомнила, как дублировала главную героиню в фильме про Вяльбе

Российская лыжница Юлия Ступак поделилась воспоминаниями о том, как ей пришлось дублировать главную героиню в картине «Белый снег» — биографическом фильме о трёхкратной олимпийской чемпионке, президенте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе.

«В марте прошлого года, когда Арсению исполнилось два месяца. О том, что я буду дублировать главную героиню, я знала заранее: Елена Валерьевна мне сразу сказала, что никого другого в этом качестве просто не видит. Соответственно, я пришла домой и спросила мужа: «Едем?» — «Едем». И мы поехали в Кировск, где шли съёмки», — рассказала Ступак в интервью RT.

По её словам, в процессе съёмок она узнала о Вяльбе то, о чём раньше даже не подозревала.

«Многие, думаю, даже не подозревали до выхода фильма, что у Елены Валерьевны могут быть какие-то слабости, что она может плакать от обиды, от отчаяния. Хотя даже во время наших соревнований видно, что Вяльбе всегда очень эмоционально реагирует, особенно на победы. Как руководитель Елена Валерьевна очень сильный и строгий человек, но рядом с ней всегда чувствуешь себя очень защищённой и знаешь, что все решения будут справедливыми. Не так много руководителей способны до такой степени постоять за своих спортсменов», — подчеркнула лыжница.

Ранее сообщалось, что Ступак намерена выступить на ОИ-2022 практически во всех лыжных гонках.