Агент Варга: Черчесов с удовольствием работал бы в «Спартаке»

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Агент Шандор Варга, представляющий интересы бывшего главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, заявил, что специалист с большим удовольствием бы снова поработал в московском «Спартаке».
Агент Варга: Черчесов с удовольствием работал бы в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Я вспоминаю, как «Спартак» обыгрывал «Арсенал» (4:1), «Наполи» с Марадоной. Играли и Станислав, и Попов, и Карпин. Это была суперкоманда. Но даже когда Карпин и Черчесов работали тренерами, и тогда было лучше, чем сейчас. Конечно, обидно за «Спартак». Это родная команда Черчесова, это у него в крови, и, конечно, он бы с удовольствием там работал», — цитирует Варгу «РБ Спорт».

При этом он подчеркнул, что к нему никто не обращался из «Спартака».

С 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России по футболу. Он также тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год и приводил красно-белых к серебру чемпионата России.

В мае 2021 года главным тренером «Спартака» был назначен Руй Витория.

Ранее Варга рассказал, что Черчесов мог возглавить сборную Турции.

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