Агент Варга рассказал, что Черчесов мог возглавить сборную Турции
- РИА Новости
«Были конкретные предложения. Была конкретно сборная Турции, вели переговоры и лично со мной, и со Станиславом тоже. Подробности не хочу говорить, но финансы на первое место он никогда не ставил», — цитирует Варгу «РБ Спорт».
Он отметил, что интерес к Черчесову был и от клубов, которые их представители просили не называть.
«По Турции принято отрицательное решение, поэтому можно говорить. А с клубами сейчас ведём переговоры, варианты есть. Но он не спешит, ставит на первое место гарантии успеха и хорошей работы», — добавил агент.
Черчесов был главным тренером сборной России с 2016 по 2021 год. С национальной командой он дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года в России.
Ранее экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал большим счастьем уход Черчесова с поста главного тренера сборной России.