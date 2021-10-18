Агент Варга рассказал, что Черчесов мог возглавить сборную Турции

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Агент Шандор Варга, представляющий интересы бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, рассказал, где специалист может продолжить свою карьеру.
Агент Варга рассказал, что Черчесов мог возглавить сборную Турции
  • РИА Новости

«Были конкретные предложения. Была конкретно сборная Турции, вели переговоры и лично со мной, и со Станиславом тоже. Подробности не хочу говорить, но финансы на первое место он никогда не ставил», — цитирует Варгу «РБ Спорт».

Он отметил, что интерес к Черчесову был и от клубов, которые их представители просили не называть.

«По Турции принято отрицательное решение, поэтому можно говорить. А с клубами сейчас ведём переговоры, варианты есть. Но он не спешит, ставит на первое место гарантии успеха и хорошей работы», — добавил агент.

Черчесов был главным тренером сборной России с 2016 по 2021 год. С национальной командой он дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года в России.

Ранее экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал большим счастьем уход Черчесова с поста главного тренера сборной России.

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