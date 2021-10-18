Агент Варга рассказал, что Черчесов мог возглавить сборную Турции

Агент Шандор Варга, представляющий интересы бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, рассказал, где специалист может продолжить свою карьеру.

«Были конкретные предложения. Была конкретно сборная Турции, вели переговоры и лично со мной, и со Станиславом тоже. Подробности не хочу говорить, но финансы на первое место он никогда не ставил», — цитирует Варгу «РБ Спорт».

Он отметил, что интерес к Черчесову был и от клубов, которые их представители просили не называть.

«По Турции принято отрицательное решение, поэтому можно говорить. А с клубами сейчас ведём переговоры, варианты есть. Но он не спешит, ставит на первое место гарантии успеха и хорошей работы», — добавил агент.

Черчесов был главным тренером сборной России с 2016 по 2021 год. С национальной командой он дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года в России.

Ранее экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал большим счастьем уход Черчесова с поста главного тренера сборной России.