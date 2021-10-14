Канчельскис назвал большим счастьем уход Черчесова с поста главного тренера сборной России

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил игру национальной команды после назначения Валерия Карпина на должность главного тренера.

«Работой Карпина доволен, самой игрой — в меньшей степени. Последний матч со Словенией был только похож на футбол, до этого всё совсем печально было. Но это сейчас не имеет никакого значения. Главное, что добываются очки. После Евро-2020 вообще никто не мог предположить, что будем идти на первом месте и думать о выходе не через стыки. Пока всё складывается хорошо. Импульс от прихода Валерия Карпина огромный, все футболисты захотели играть в футбол. Большое счастье, что РФС всё же решил убрать Черчесова. Это правильное решение. При нём у футболистов уже не было желания биться, они играли инертно. Сейчас же видно, что у ребят горят глаза и есть огромное желание доказать всем свою состоятельность», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Валерий Карпин возглавил сборную в сентябре 2021 года. Под его руководством национальная команда провела пять матчей, одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

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